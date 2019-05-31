Гендир петербургской компании задолжал работникам почти 1 млн рублей

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинение в адрес генерального директора ООО «АвтоМаркет».

Он обвиняется в полной невыплате заработной платы сотрудникам на протяжении значительно дольше двух месяцев, что предусмотрено частью 2 статьи 145.1 УК РФ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что обвиняемый, занимая должность генерального директора компании ООО «АвтоМаркет», с 1 января 2015 года по 24 августа 2016 года умышленно не выплачивал сотрудникам организации заработную плату, имея возможность её выплатить. В общей сложности задолженность составила порядка 950 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в Колпинский районный суд для последующего рассмотрения по существу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что компания такси получит штраф на 100 тыс рублей за дискриминацию.