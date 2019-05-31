Гендиректор компании скрыл от налоговой Петербурга 45 млн

Обвиняемый может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет. Фото: pixabay.com

Обвиняемый может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет. Фото: pixabay.com

Дело об уклонении рассмотрит Фрунзенский районный суд.

В суде Санкт-Петербурга изучат дело об уклонении от налогов в крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 31 мая. Прокурор утвердил обвинение по делу руководителя ЗАО “Агентство эффективных технологий”.

Как передают в прокуратуре Санкт-Петербурга, гендиректор организации представил к вычету некорректные данные, так что получил заключение о необоснованном вычете 45,5 млн рублей по налогам.

Уголовное дело отправляют во Фрунзенский суд Санкт-Петербурга. По статьи об уклонении от выплаты налогов можно получить штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гендиректор компании в Санкт-Петербурге задолжал работникам почти миллион по зарплате.