Директор птицефермы в Гатчине полгода не платил зарплату работникам

Деньги были выплачены. Фото: pixabay.com
Деньги были выплачены. Фото: pixabay.com

В январе текущего года в следственное управление СК России по Ленобласти обратились работники предприятия. Они сообщили, что не получают зарплату.

Правоохранительные органы провели проверку по факту обращения. Проверка показала, что руководитель предприятия в период с мая по октябрь прошлого года не выплачивать зарплату, имея при этом возможность. Задолженность составила более 529 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленобласти.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Перепелочка». Он обвиняется в невыплате зарплаты дольше двух месяцев, что предусмотрено частью 2 статьи 145.1 УК РФ. Расследование завершено. Задолженность перед сотрудниками погашена.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гендир петербургской компании задолжал работникам почти 1 млн рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
гатчина ГСУ СК России по Ленобласти долг по зарплате
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