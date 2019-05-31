Минздрава проверил, как теперь работают «бережливые» поликлиники

Чиновники из Министерства здравоохранения Санкт-Петербурга посетили больницу, где персонал перешел на упрощенную навигацию кабинетов и сократил очереди на прием.

Сотрудники Минздрава отправились с «контрольной закупкой» в 71-ю детскую поликлинику. Известно, что данное медучреждение уже перешло к новому формату работы, подразумевающему сокращение очередей пациентов, а также систему «легкого поиска» нужного кабинета.

Известно, что представители власти посетили с проверкой детскую поликлинику №71, которая находится на проспекте Энгельса в Выборгском районе Северной столицы. Помимо протекания рабочего процесса в новом формате, в медицинском учреждении приобретены специальные боксы для транспортировки анализов. С ними логистика с лабораторией занимает гораздо меньше времени.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.