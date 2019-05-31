Метро “Улица Дыбенко” закрыли на проверку

На пересечении Дыбенко и Большевиков сломан светофор.

В пятницу 31 мая станцию метро “Улица Дыбенко” в Санкт-Петербурге проверяют после обнаружения на ней забытых вещей, а пассажиры садятся на наземный транспорт, передают очевидцы в социальных сетях.

На станцию перестали пускать петербуржцев около 13:30. Проверка может занять от 20-30 минут до 1-2 часов. Вчера в Санкт-Петербурге из-за бесхозного предмета проверяли “Пушкинскую” и переход на “Звенигородскую”, а за день до этого “Невский проспект”.

Сейчас в Санкт-Петербурге 5 баллов пробок из 10, согласно сервису “Яндекс.Пробки” — и в ближайшие часы заторы на дорогах продолжат расти и усложняться. Судя по карте “Яндекс” на перекрестке ул. Дыбенко и пр. Большевиков сломан светофор, что привело к сложностям на пересечении.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автомобиль пробил стену здания на набережной Лейтенанта Шмидта.