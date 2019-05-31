Скончался талантливый тренер ФК «Зенит» Владимир Вильде

Владимир Вильде. Фото: ФК
Владимир Вильде. Фото: ФК "Зенит" / ВК

ФК «Зенит» сообщил о смерти заслуженного тренера России Владимира Вильде. Вильде было 75 лет. Футбольный клуб «Зенит» принес соболезнования друзьям и родственникам тренера.

— Владимир Васильевич стал одним из лучших тренеров в истории футбольной школы сине-бело-голубых, — написали представители клуба в социальной сети ВКонтакте.

Заслуженный тренер Владимир Вильде за свою карьеру воспитал трех чемпионов Европы. Карьера Вильде в качестве тренера стартовала в 1968-м году. Его ученики стали чемпионами страны в составе футбольной команды «Зенит».

В последние годы Владимир Вильде трудился координатором филиала «Газпром»-Академии в Московском районе Северной столицы.

Сообщается, что прощание и похороны Вильде состоятся именно в «Газпром»-Академии «Зенита» в 11 часов утра 3 июня.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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