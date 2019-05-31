В центре Петербурга перекроют движение из-за трофи-рейда «Ладога»

В Санкт-Петербурге из-за церемонии старта международного трофи-рейда «Ладога» будет ограничено движение транспорта в центральной части города.

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщается, что 8 июня в центре Северной столицы закроют движение для транспортных средств ради проведения официального открытия мероприятия «Ладога».

Известно, что дороги перекроют с 00:00 до 06:00 и с 14:00 до 16:00 на Адмиралтейском проспекте на участке от улицы Якубовича в сторону Вознесенского проспекта, также нельзя будет проехать вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту.

Дополнительно сообщается о том, что с 06:00 до 14:00 проезд будет ограничен по тем же территориям, и вдобавок к ним по Адмиралтейскому проспекту на участке дорожного полотна от Невского проспекта к Исаакиевской площади.

Отметим, что трофи-рейд является спортивным состязанием. Участникам предстоит на вездеходах преодолению труднопроходимые дорожные участки. Обычно начало мероприятия стартует на Исаакиевской площади. В этом году гости «Ладоги» увидят около 200 транспортных средств, пригодных для проезда почти любой сложности дорог.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.