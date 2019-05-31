Робособака смогла утащить самолет

Итальянский технологический институт (IIT) достиг невероятного успеха в робототехнике. Он построил четырехногого робота, способного тянуть самолет весом 3300 кг на расстояние более 10 метров в аэропорту Генуи.

Робот под названием HyQReal является последним из серии гидравлических роботов-четвероногих, которые исследовательский центр IIT разрабатывает с 2007 года. Последняя версия обладает полной автономностью питания, беспроводной связью, а также повышенной надежностью и энергоэффективностью.

У него два бортовых компьютера (один для наблюдения, другой для управления) и корпус из кевлара, стекловолокна и пластика. Он оснащен 48-вольтовой батареей, которая питает 4 электродвигателя, подключенных к 4 гидравлическим насосам.

У этого экземпляра также есть резиновые подошвы, чтобы увеличить тягу на земле. Целью серии HyQ является создание четырехногих роботов, которые могут быть развернуты в районах, где традиционные транспортные средства испытывают трудности при маневрировании. Роботы HyQ предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары и землетрясения. Он также может быть использован при инспекции опасных объектов, а также сельскохозяйственных работ.

Робот размером с письменный стол и весит 130 килограммов. Это означает, что он может тянуть что-то в 25 раз превосходящие его вес. Еще одна особенность, которая не была публично протестирована — это способность самостоятельно подниматься после падения. Существует также возможность оснастить робота рукой, чтобы повысить его независимость в чрезвычайных ситуациях.

«Вылет самолета позволил нам продемонстрировать силу робота, его автономность и дизайн. Мы хотели достичь того, чего никогда не делали раньше, и нам это удалось», — заявили разработчики в своем пресс-релизе.

Команда HyQReal в IIT состоит из 14 человек из Италии, Швейцарии, Бразилии, Великобритании, Канады, Египта, Нидедерландов.

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