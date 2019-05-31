Беглов выделит 1,5 млн рублей на профилактику нелегальной миграции в Петербурге

В Петербурге врио губернатора Александр Беглов пообещал выделить деньги на профилактику нелегальной миграции в городе.

Пресс-служба администрации сообщила о том, что соответствующее постановление уже подписано главой города Петербурга Александром Бегловым.

Данный документ был предоставлен комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Власти выделяют средства «на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства». Денежные средства из городского бюджета будут выдавать заинтересованным в этом некоммерческим организациям.

Известно, что для получения денежных средств НКО должна пройти отбор и одержать победу в конкурсе на субсидию на общую сумму не более 1,5 млн рублей. Также отметим, что, например, государственные и муниципальные организации такой помощи не получат.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей.