В Госдуме Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах

На заседании совета при комитете культуры лидер группировки «Ленинград» высмеял цензуру и заявил: «Давайте будем лицензии выписывать на пописать?»

В пятницу, 31 мая на заседании в Государственной Думе обсуждали прокатные удостоверения для фильмов, которые вызывают негодование у киношников.

В частности, речь шла о фильме Павла Лунгина «Братство», который не стали выпускать 9 мая и подождали до 10 числа. Кстати, сейчас режиссер госпитализирован.

Сергей Шнуров – солист «Ленинграда» привел в пример кинокартину «Левиафан», «получившую призы на международных кинофестивалях, в России вышедшую в отцензурированном варианте — без мата». По мнению Шнурова, вырезать мат из кино, это то же самое, что отбирать у художника краску красного оттенка и заставлять его изображать закат.

Финальным словом Шнурова стало: «Давайте обкомиссимся все и будем лицензии выписывать на пописать!» После этого заявления певец покинул заседание, сославшись на авиарейс.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей.