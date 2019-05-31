В Петербурге при инспекции детсада задержали депутата и сотрудника штаба Навального

В Северной столице при попытке проверить детсад задержаны муниципальный депутат Даниил Кен и его оператор, по совместительству сотрудник штаба Навального — Александра Гонзуревского.

Двое мужчина пришли в дошкольное детское учреждение с тем, чтобы проверить условия труда людей, работающих в нем. В штабе Навального заявляют, что у граждан-инспекторов были все основания и документация для такой проверки. Однако руководству местного детского садика так не показалось, и они, недолго думая, вызвали наряд ОМОНа и Росгвардии.

Сторонники Навального утверждают, что Даниила Кена при задержании якобы ударили полицейской дубинкой. Мужчину при этом обвиняют в хулиганстве и говорят о том, что он побил работника детского сада. Гонзуревского «приняли» за неимение прописки. Обоих инспекторов доставили в 19-й отдел полиции.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.