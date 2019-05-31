По Красному Селу разгуливает пума

Пума живет на садовом участке. Фото: Вконтакте
Пума живет на садовом участке. Фото: Вконтакте

Местные жители повесили объявление у магазина, в котором сообщается о хищнике.

Обо всем стало известно 31 мая. Экзотическое животное гуляет в Красносельском районе Санкт-Петербурга, не опасаясь людей. Петербуржцы уверяют, что видели пуму у магазина на Советской улицы. Скорее всего, она принадлежит одному из местных жителей, который содержит ее на своем садовом участке. Люди также отметили, что сотрудники правоохранители органов знают о таком опасном соседстве и просят вовремя говорить о «вылазках» животного.

В комментариях люди разделились на две группы: кто-то уверен, что пума гуляет по Красному Селу, другие же считают, что все это – чья-то глупая шутка. Под постом нашлись те, кто убеждают – пума однажды уже перепрыгивала на соседний участок, откуда ее удалось прогнать при помощи ружья.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Австралии живет один из самых огромных быков в истории. Большой размер спас животное от скотобойни.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
красное село пума
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