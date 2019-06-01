В России отменен внутрисетевой роуминг

С сегодняшнего дня вступает в законную силу постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, с 1 июня 2019 года на всей территории России все входящие звонки становятся бесплатными.

Теперь оператор подвижной связи должен устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в пределах территории его субъекта РФ.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал документ. Согласно принятому закону, роуминг в России отменяется с 1 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 2020 году граждан РФ обяжут регистрировать мобильные телефоны.

В эту категорию войдут все устройства, которые имеют доступ в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Для упрощения поиска и работы с устройствами их рассортируют в черный, белый и серый списки.