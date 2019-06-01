Беглов вручит ключи от квартир детям, которые остались без попечения родителей

В Петербурге состоится церемония вручения документов на квартиры детям, которые остались без попечения родителей.

Ключи от новых домов петербуржцам вручит врио губернатора Петербурга Александр Беглов в Лепном зале Смольного в субботу, 1 мая.

Таким образом власти Петербурга поздравят с Международным днем защиты детей, тех кто остался без попечения родителей в Северной столице.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 1 июня жителям Петербурга представится уникальная возможность увидеть Западный скоростной диаметр без автомобилей.

Сегодня в Петербурге стартует «Фестиваль ЗСД» в рамках которого по Центральному участку магистрали пробегут и проедут на велосипедах почти 10 000 человек.

Для этого с 15:00 1 июня до 1:00 2 июня будет закрыт участок ЗСД от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки при движении с севера на юг.