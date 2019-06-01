В Петербурге стартует «Фестиваль ЗСД»

1 июня жителям Петербурга представится уникальная возможность увидеть Западный скоростной диаметр без автомобилей.

Сегодня в Петербурге стартует «Фестиваль ЗСД» в рамках которого по Центральному участку магистрали пробегут и проедут на велосипедах почти 10 000 человек.

Для этого с 15:00 1 июня до 1:00 2 июня будет закрыт участок ЗСД от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки при движении с севера на юг.

Велопробег стартует в 21:00. Велосипедисты начнут движение от Богатырского проспекта, 42 и финишируют на набережной реки Екатерингофки. В стартовый пакет войдут номер и вода. Все финишировавшие велосипедисты получат медали.

С 14 до 23 часов в фестивальной зоне гостей фестиваля ждут мастер-классы, спортивные активности и конкурсы с призами.

Хэдлайнером музыкальной программы станет петербургский джазовый музыкант Вова Чё Морале. Специальным музыкальным гостем станет Джей Мар — финалист первого сезона телепроекта «ПЕСНИ» на ТНТ, автор нового молодежного гимна Санкт-Петербурга.

В этом году Фестиваль ЗСД поддержали журналист Виктор Набутов, издатель и продюсер Борис Пиотровский, а также телеведущий, спортсмен Андрей Бочаров. Все они пробегут по ЗСД. В церемонии награждения бегунов примет участие Чемпион Европы по велоспорту и многократный чемпион СССР Юрий Петров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фестиваль откроется 1 июня у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте в 14:00.