Министр спорта РФ уверен, что Петербург готов в ЧЕ-2020

Колобков считает, что Петербург отлично подходит для ЧЕ-2020. Фото: Министерство спорта РФ
Колобков считает, что Петербург отлично подходит для ЧЕ-2020. Фото: Министерство спорта РФ

Осталось несколько штрихов, чтобы город угодил требования Международной федерации футбола.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Министр спорта России Павел Коробков рассказал обо всем во время своего визита в Ханты-Мансийск, передает ТАСС.

Коробков отметил, что Санкт-Петербург почти готов к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Он уверен, что экспертам угодит и инфраструктура города, и его новый стадион.

«Необходимо все привести в соответствие с требованиями Международной федерации футбола и все»,

— сказал Колобков.

Напоминаем, что соревнования пройдут с 12 июня по 12 июля в 2020 году. Матчи примут 12 европейских городов, среди которых оказался и Санкт-Петербург. В городе на Неве состоится три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае – за него проголосовало наибольшее количество людей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
министр спорта павел колобков че-2020
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургской квартире потолок чуть не рухнул на голову пенсионерке
Роспотребнадзор раскритиковал слова врача Токолонской о пользе клещей
Министр спорта РФ уверен, что Петербург готов в ЧЕ-2020
В Веселом поселке невеселый инцидент: мальчика сбила «КИА», он в ...
Семьи погибших в SSJ100 уже выплатили почти 300 млн рублей
В Дзержинске объявили режим ЧС
Медведица Хаарчана наконец переехала в новый вольер
Болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае