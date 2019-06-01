Министр спорта РФ уверен, что Петербург готов в ЧЕ-2020

Осталось несколько штрихов, чтобы город угодил требования Международной федерации футбола.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Министр спорта России Павел Коробков рассказал обо всем во время своего визита в Ханты-Мансийск, передает ТАСС.

Коробков отметил, что Санкт-Петербург почти готов к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Он уверен, что экспертам угодит и инфраструктура города, и его новый стадион.

«Необходимо все привести в соответствие с требованиями Международной федерации футбола и все»,

— сказал Колобков.

Напоминаем, что соревнования пройдут с 12 июня по 12 июля в 2020 году. Матчи примут 12 европейских городов, среди которых оказался и Санкт-Петербург. В городе на Неве состоится три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае – за него проголосовало наибольшее количество людей.