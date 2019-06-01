В Петербурге Фестиваль цветов пройдет в июне

В Северной столице, ставший уже традиционным, «Фестиваль цветов» будет проведен с 11 по 13 июня.

Известно, что в 2019 году праздник цветов будет посвящен Году театра.

Организаторы фестиваля сообщают, что частью предстоящего события станет шествие парада цветов в сопровождении оркестра по Невскому проспекту, которое состоится 12 июня. Известно также, что на трех площадях Санкт-Петербурга будут выставлены лучшие цветочные композиции. Собрать такую композицию могут сами гости фестиваля, сделать это будет можно на Перинной линии. Потом этот шедевр масс будут использовать, как арт-объект.

Отметим, что венцом и главным торжеством фестиваля станет концерт «Бал цветов». В этот же день будут подведены итоги конкурсов на звание «лучший букет», на создание самого интересного наряда из цветов, на прическу с растениями и др.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду: одно её платье стоит, как однушка на Васильевском острове.