Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев. Петербург точно — за

Эрмитаж. Фото: pixabay
Эрмитаж. Фото: pixabay

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что 2021 год могут посвятить музеям.

Отметим, что 2014 год был первым тематическим годом, посвященный культуре. До этого уже были годы литературы, кино и театра

Предложение Мединский объявил на собрании Союза музеев России, состоявшемся в Музее-заповеднике Царицыно в субботу.

Представителям Союза музеев России идея с тематическим годом понравилась. В конце собрания они собрания поддержали инициативу Минкульта.

— Поверьте, желающих провести тематический год не мало, — заметил в выступлении Мединский. Однако пообещал предоставить информацию об инициативе музеев для оценки Владимиру Путину.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду: одно её платье стоит, как однушка на Васильевском острове.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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