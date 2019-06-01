Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев. Петербург точно — за

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что 2021 год могут посвятить музеям.

Отметим, что 2014 год был первым тематическим годом, посвященный культуре. До этого уже были годы литературы, кино и театра

Предложение Мединский объявил на собрании Союза музеев России, состоявшемся в Музее-заповеднике Царицыно в субботу.

Представителям Союза музеев России идея с тематическим годом понравилась. В конце собрания они собрания поддержали инициативу Минкульта.

— Поверьте, желающих провести тематический год не мало, — заметил в выступлении Мединский. Однако пообещал предоставить информацию об инициативе музеев для оценки Владимиру Путину.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду: одно её платье стоит, как однушка на Васильевском острове.