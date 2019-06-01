В Ленобласти полиция задержала двух мужчин, устроивших в гаражах склады оружия

В Ленинградской области у жителей Соснового Бора обнаружили склад боеприпасов.

Сотрудники полиции, в рамках изучения обстоятельств уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов, в Сосновом Бору Ленобласти задержали двух граждан, не осуществляющих никакой официальной трудовой деятельности.

Правоохранительными органами был проведен обыск по адресу места жительства подозреваемых. Выяснилось, что мужчины хранили огромное количество различного оружия и боеприпасов

Сообщается, что при обыске были обнаружены пороховые изделия, снаряды, винтовки, гранаты и мины. Все оружие было изъято сотрудниками ведомства, его отправили на оценку экспертам. Мужчины задержаны, скоро будет вынесена мера пресечения для них.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны.