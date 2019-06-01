Движение по ЗСД полностью открыто после Фестиваля, где приняли участие 8 тыс петербуржцев

В настоящий момент все ограничения движения по ЗСД полностью сняты. Спортивный фестиваль подошел к концу. В 00:00 спортсмены дали «зеленый свет» автомобилям. Движение открыто.

Известно, что в мероприятии приняли около 8 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Около 6,7 тысяч предпочли двигаться на велосипеде, а вот в забеге приняли участие 1300 человек.

Сообщается, что мероприятие для велосипедистов стартовало в 9 часов вечера. До этого по ЗСД двигались бегуны, которые должны были на выбор преодолеть дистанции в 10,5 и 21 км.

Отметим, что в вечер проведения «Фестиваля ЗСД» движение транспорта по магистрали было ограничено. Сейчас все ограничения для любителей ночной езды сняты.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети.