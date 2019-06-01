В Петербурге оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю

Работникам петербургского завод помимо сокращения трудодней, также снизят зарплату.

Сообщается, что заработная плата рабочих завода при этом может снизиться на 20%. О том, что в Санкт-Петербурге с 1 июня сотрудников предприятия «Техприбор» перевели на четырехдневную рабочую неделю, рассказали в Фонтанке.

В администрации завода заявляют, что вынужденная мера – временна. Основной причиной, по которой людям сокращают трудодни, стало отсутствие большого количества заказов. Отметим, что «Техприбор» трудится на авиацию и выпускает электронные приборы для нее.

Руководство предприятия в добровольно-принудительной форме попросило своих работников написать заявление, в котором они бы сами попросили сократить дни их работы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети.