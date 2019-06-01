В Ломоносовском районе каршеринговая авто приводнилась в пруд. Еще одна «утопленница» в Тихвине

У «Яндекс.Драйв» снова проблемы, один из арендодателей «утопил» автомобиль в Ломоносовском районе.

Теперь, снявший на пару часов автомобиль у каршерингового дилера, водитель ждет эвакуатор в пруду Ленинградской области.

В этот же день в речку Тихвинку укатил свое транспортное средство еще один водитель. Очевидцы рассказали об этом через группу ВКонтакте «ДТП и ЧП Тихвин». Также пользователи соцсети в комментариях указали марку авто — утоп Шевроле Ланос. Автовладелец искупал свою машину в Тихвинском районе, видимо, отмечая первый летний день.

По последней информации, ни в том, ни в другом случае информации о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях не сообщалось.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети.