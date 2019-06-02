Пятерых новорожденных петербурженок назвали в честь героини «Игры престолов»

Родителям, судя по всему, больше всех из сериала полюбилась Арья Старк.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на данные комитета по делам актов гражданского состояния.

Уточняется, что впервые девочек в Санкт-Петербурге начали называть Арьями еще пять лет назад – с тех пор персонаж, которого играет Мэйси Уильямс, изменился. «Бум» пришелся на 2014 год, затем родители на время забыли об этом имени и вновь захотели так называть своего ребенка только в 2017 году. На данный момент в городе проживает пять девочек, названных в честь героини сериала «Игра престолов».

Напоминаем, что Арья Старк является одним из ключевых персонажей сериала – она сыграла важную роль в развитии сюжета в последнем сезоне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыта рабочее название приквела сериала «Игра престолов». Предполагается, что съемки продолжения любимого всеми сериала «Игра престолов» начнутся уже в июне текущего года.