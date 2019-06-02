Раскрыта рабочее название приквела сериала «Игра престолов»

В СМИ появилась информацию о том, что HBO работает над продолжением популярного сериала «Игра престолов», который будет выпущен в формате приквела.

По предварительной информации, рабочим названием приквела станет Bloodmoon, которое дословно можно перевести как «Кровавая луна», сообщает портал Screen Rant.

Ранее поклонники называли продолжение сериала «Длинная ночь». Однако на данный момент шоу не имеет официального названия.

Предполагается, что съемки продолжения любимого всеми сериала «Игра престолов» начнутся уже в июне текущего года. По неофициальным данным, сюжет сериала будет рассказывать о действиях, котор происходили почти за 8 тысяч лет до Войны пяти королей, то есть до военного конфликта, который зародился после гибели короля Роберта Баратеона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СМИ: Кит Харингтон лечится от стресса и алкоголизма после финала “Игры Престолов”.