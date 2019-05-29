СМИ: Кит Харингтон лечится от стресса и алкоголизма после финала “Игры Престолов”

Харингтон уже месяц находится в клинике. Фото: скриншот сериала
Харингтон уже месяц находится в клинике. Фото: скриншот сериала

Актер, исполнивший роль Джон Сноу, решил позаботиться о собственном здоровье в перерыве.

Актер Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в сериале “Игра Престолов”, обратился в центр лечения от стресса и алкоголизма, передает издание Page Six 29 мая. “Джон Сноу” якобы задержался в клинике Коннектикута уже на месяц.

Звезду поддерживает его супруга Роуз Лесли, которую он встретил на съемках сериала. 32-летние Лесли и Харингтон поженились в июне 2018 года.

Друг актера рассказал изданию, что актер тяжело перенес конец “Игры Престолов”; напомним, этой весной сериал подошел к концу. Шоу стартовало в 2011 году и растянулось на восемь сезонов. По его словам, Харингтон решил использовать перерыв, чтобы позаботиться о собственном здоровье.

Кит Харингтон являлся одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. За один эпизод сериала он получал свыше 1 млн долларов в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что искусственный интеллект придумал логичный финал сериала.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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СМИ: Кит Харингтон лечится от стресса и алкоголизма после финала “Игры Престолов”
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