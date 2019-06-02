В Ленобласть в начале недели придет настоящее лето

В Ленобласти будет тепло с понедельника. Фото: Pixabay

В Ленобласти будет тепло с понедельника. Фото: Pixabay

Уже завтра в регионе воздух прогреется до плюс 22 градусов.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказали в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты рассказывают, что, начиная с понедельника, в Ленинградской области будет становится с каждым днем все теплее. За несколько дней температура поднимется до плюс 30 градусов, уверяют синоптики.

Первая рабочая неделя этого лета начнется с теплой погоды, и неба затянутого облаками. Эксперты отмечают, что ночью может пойти кратковременный дождь, а в светлое время суток осадков не ожидается. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до девяти метров в секунду.

Во вторник, четвертого июня, столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге также ожидается по-настоящему летняя погода в ближайшие дни.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев ждет жаркая рабочая неделя.