Петербуржцев ждет жаркая рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя встретит жителей Северной столицы 30-ти градусной жарой. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшую неделю осадков не предвидится.

Уже с завтрашнего дня температура воздуха прогреется до + 18, а к выходным столбик термометра будет показывать до 30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в воскресенье, 2 июня, в Ленобласти значительно испортится погода. Синоптики говорят об усилении ветра до 15 метров в секунду и грозах.

Специалисты советуют водителем как наземного транспорта, так и водного проявлять большую внимательность, так как на пути могут образовываться различные происшествия, которые связаны с плохой видимостью и сильной загруженностью дорог.