Опасное усиление ветра ожидается в Ленобласти

Ожидается похолодание. Фото: pixabay.com
Ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 2 июня, в Ленинградской области значительно испортится погода. Синоптики говорят об усилении ветра до 15 метров в секунду и грозах.

Как сообщает главное управление МЧС по Ленинградской области, сегодня в Ленобласти будет крепкий ветер и дожди с грозами.

Специалисты советуют водителем как наземного транспорта, так и водного проявлять большую внимательность, так как на пути могут образовываться различные происшествия, которые связаны с плохой видимостью и сильной загруженностью дорог. Водный транспорт попадает в условия повышенной вероятности ЧП из-за нарушений правил движения другими суднами, передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура в Ленобласти ожидается не более 10 градусов выше нуля, но порой будет опускаться и до 1 градуса тепла. Днем ожидается потепление до 14-19 градусов выше нуля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на «Сиреневый променад», который пройдет в Павловске

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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