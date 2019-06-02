Петербуржцев приглашают на «Сиреневый променад» в Павловске

В этом году «Сиреневый променад» посвятили Серебряному веку. Концерты, чтения, выставки и многое другое ждет посетителей Павловска.

В Павловске стартовала прогулка «Сиреневый променад», ставшая уже традицией. В 2019 году мероприятие решили посвятить деятелям искусства, жившим в Серебряный век. Организаторы данного летнего события отмечают, что ивент – первый в сезоне, посвященный цветению сирени.

— В этом году мы решили поговорить с гостями о Серебряном веке. У нас читают стихи, поют романсы. Работают выставки, мастер-классы, — делятся деталями «Сиреневого променада» его организаторы.

Известно, например, что в помещении под названием «Пиль-башня» для гостей мероприятия выступают музыканты, из программа называется — «Флейта в Павловском парке». Также там можно позволить себе дегустацию, имеющую романтическое название — «Ароматы с нотами сирени».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году.