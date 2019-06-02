Испытания новой китайской ракеты попало на видео

Испытания ракеты JL-3. Фото: Defence Blog
Испытания ракеты JL-3. Фото: Defence Blog

Испытания китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения попали на видео.

Как сообщает портал Defence Blog, на записи запечатлена ракета JL-3, которая предназначена для запуска с подводных лодок. Дальность полета твердотопливных ракет МБР JL-3 составляет от 12-ти до 14 тысяч километров. Одна такая ракета способна нести до 10 термоядерных боеголовок.

Отмечается, что испытания проводились в бухте Бохай у полуострова Шаньдун (Китай) в воскресенье, 2 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин назвал лазер главным российским оружием XXI века.

«Типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах, имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике», — отметил президент РФ.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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