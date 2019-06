Испытания новой китайской ракеты попало на видео

Испытания китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения попали на видео.

Как сообщает портал Defence Blog, на записи запечатлена ракета JL-3, которая предназначена для запуска с подводных лодок. Дальность полета твердотопливных ракет МБР JL-3 составляет от 12-ти до 14 тысяч километров. Одна такая ракета способна нести до 10 термоядерных боеголовок.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH

— Defence blog (@Defence_blog) 2 июня 2019 г.