Путин назвал лазер главным российским оружием XXI века

Лазерное оружие определит боевой потенциал армии и флота России на весь XXI век, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах, имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике», — отметил президент РФ.

Глава государства предложил вынести на обсуждение боевые лазерные системы с использованием российской оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, а также рассмотреть проведение испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин хочет купить 76 истребителей Су-57. Президент отметил, что за ближайшие девять лет нужно перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил России.