Петербуржцам покажут новинки китайского кинематографа

Фестиваль пройдет с 6 по 10 июня.

Всех любителей современного китайского кино ждут на торжественной церемонии открытия фестиваля, которая состоится шестого июня в половину седьмого вечера в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте. Всего горожанам предлагают посмотреть пять фильмов: «Блуждающая Земля», «Великая стена», «Кунг-фу йога», «Экстраординарная миссия» и «Я принадлежу тебе». Все картину покажут на китайском языке с субтитрами.

Известно, что на фестиваль приедут деятели китайского кино, например, замминистра пропаганды КНР Ван Сяо Хуэй, а также известные актеры и режиссеры не только Китая, но и России.

Уточняется, что фильмы покажут не только в «Авроре», но также в торговом комплексе «Пик».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» будет идти пять дней. Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» признан одним из самых главных музыкальных форумов города. Все любители музыки смогут насладиться классикой в исполнении современных музыкантов, коллективов и солистов со всего мира. Выступления будут проходить в дворцовых залах Северной столицы и пригородов.