На ПМЭФ-2019 участников и гостей будет кормить шеф-повар из Италии со звездой Мишлена

В 2019 году будет представлена разнообразная кухня Лигурии. Фото: https://pixabay.com

В 2019 году будет представлена разнообразная кухня Лигурии. Фото: https://pixabay.com

На форуме будет представлено сет-меню с тремя кухнями: русской, паназиатской и итальянской.

Санкт-Петербургский международный экономический форум в 2019 году будет проходить на площадке выставочного комплекса “Экспофорум” с 6 по 8 июня. По традиции, помимо рабочей площадке, на форуме будет работает и зона с едой.

Участники и гости форума смогут оценить русскую, паназиатскую и итальянскую кухни, сообщают организаторы форума. Так, итальянскую кухню представит обладатель звезды Мишлен из Италии Ивано Риккебоно.

Таким образом участники смогут познакомиться с разнообразием кулинарных особенностей Италии. В 2019 году будет представлена разнообразная кухня Лигурии.

Шеф-повар Ивано Риккебоно родился в Генуе в 1972 году. В 2004 году открыл в Генуе ресторан “Кук”, которому в 2010 году присуждена одна звезда Мишлен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019.