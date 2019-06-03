Петербуржцы стали охотнее жертвовать деньги больным детям

В Северной столице в очередной раз прошла акция «Белый цветок» во имя помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. Петербуржцы стали активнее жертвовать хоспису не только в рамках акции — но и в течение года.

В День защиты детей, 1 июня, Санкт-Петербурский Детский хоспис в 13-ый раз провел благотворительную акцию «Белый цветок». Более 270 волонтеров в этот день раздавали прохожим брошки в виде белых цветов, которые изготовили петербургские школьники, в обмен на добровольные пожертвования. Вырученные средства направят в пользу детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

О том, как прошла акция «Белый цветок» в этом году и как петербуржцы помогают тяжело больным детям в течение года, в беседе с Gazeta.SPb рассказала представитель Санкт-Петербургского Детского Хосписа Юлия Долгих.

Насколько часто люди оставляли пожертвования в обмен на поделки, которые раздавали волонтеры?

Люди охотнее оставляли пожертвования, чем в предыдущем.

Как вы думаете, сколько людей всего приняли участие в акции в этом году?

К сожалению, эту цифру посчитать невозможно.

Становится ли год от года больше тех, кто участвует в акции?

Да. Участников акции определенно становится больше год от года. В прошлом году волонтеры раздавали белые цветы в 35 точках — в этом году количество точек увеличилось до 43. В 2019 году к акции впервые присоединился город Пушкин и Павловск.

Кроме того, в этом году акция продлится еще месяц. До конца июня каждый пассажир в поездах «Сапсан» может приобрести брошку в виде белого цветка и помочь детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. А до 27 июня на Московском вокзале Санкт-Петербурга и на всех вокзалах Москвы будет работать тематическая выставка фотографий об истории благотворительной акции «Белый цветок», которая впервые была проведена еще до революции.

А становится ли больше тех, кто жертвует хоспису, в течение года — не только в рамках акции «Белый цветок»?

Да, людей, жертвующих деньги, становится больше.

Какую помочь обычно оказывает население хоспису в течение года? Что нужно сделать простому человеку, чтобы помочь тяжелобольным детям?

Обычные петербуржцы охотно участвуют в акциях Благотворительного фонда «Детский хоспис» ( «Мечты сбываются», «Белый цветок», «Добрый кофе»), приходят в хоспис в качестве волонтера, помогают организовывать мероприятия. Нас поддерживают различные компании, приезжают музыканты, артисты. Любой житель города в возрасте от 18 лет может стать волонтером Детского хосписа, а также сделать перечисление в пользу Благотворительного фонда «Детский хоспис». Актуальная информация о нуждах хосписа есть на сайте.

Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что в Павловске откроется стационар Санкт-Петербургского Детского хосписа.