В Павловске откроется стационар Санкт-Петербургского Детского хосписа

В третьем отдалении паллиативной помощи в Петербурге размещено 8 одноместных палат совместного пребывания ребёнка с родителями. Фото: АНО “Детский хоспис”
В третьем отдалении паллиативной помощи в Петербурге размещено 8 одноместных палат совместного пребывания ребёнка с родителями. Фото: АНО “Детский хоспис”

Стационар станет третьим учреждением паллиативной помощи, открытым Санкт-Петербургским Детским хосписом для семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием своего ребенка.

Здание на территории парка Мариенталь в Павловске было передано АНО “Детский хоспис” Правительством Санкт- Петербурга для повышения качества жизни пациентов Детского хосписа. Об этом сообщают сотрудники хосписа.

Фото: АНО “Детский хоспис”

Стационар размещен по адресу улица Красного Курсанта, дом 3, литер А. Официально свою работу стационар начнет 4 июня.

В третьем отдалении паллиативной помощи в Петербурге размещено 8 одноместных палат совместного пребывания ребёнка с родителями. В каждой палате есть телевизор, ванная комната, медицинское оборудование. Также на территории есть игровая зона, где в сенсорной комнате можно “поплавать” в сухом бассейне или поиграть в настольные игры.

Фото: АНО “Детский хоспис”

Напомним, что паллиативная помощь – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни больного и его семьи, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активисты предложили создать на Васильевском острове сквер “Осенний марафон”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Детский хоспис Мариенталь павловск хоспис
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