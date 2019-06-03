Активисты предложили создать на Васильевском острове сквер “Осенний марафон”

Про инициативу активистов сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на странице Facebook. Фото: https://www.facebook.com
Про инициативу активистов сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на странице Facebook. Фото: https://www.facebook.com

Идею создать зеленую зону возле станции метро “Приморская” поддержал актёр Олег Басилашвили.

Про инициативу активистов сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на странице Facebook. Активисты предлагают разбить сквер на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей.

По словам Вишневском, именно на этом месте снимали знаменитый фильм “Осенний марафон”. Здесь жил его герой, которого сыграл Олег Басилашвили.

“И именно здесь он вместе с профессором Хансеном совершал свои пробежки… Олег Валерианович поддержал создание сквера. Текст согласован с ним по телефону”, — сообщил Борис Вишневский в соцсети.

Также народный избранник сообщил, что поддерживает инициативу активистов. Вишневский отметил, что место сквера — одно из памятных для него мест съёмок одноимённого фильма гениальным Георгием Данелия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сосновом Бору приступили к строительству новой велодорожки.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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