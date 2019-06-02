В Сосновом Бору приступили к строительству новой велодорожки

Ее сделают многофункциональной.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказали в местной администрации.

Власти обещают, что протяженность трассы составить четыре километра. Ее проложат вдоль набережной, а также часть магистрали окажется в лесу. Благодаря велодорожке, любители активного образа жизни смогут добраться от пляжа до атомной электростанции, любуясь красивыми видами природы.

Предполагается, что трассой смогут пользоваться не только велосипедисты, но и лыжники. Подрядчик обещает справиться с работами к осени 2019 года, так что совсем скоро жители Соснового Бора смогут отправиться в первое путешествие по новой магистрали.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге тоже продолжают развивать инфраструктуру для велосипедов – открывают новые велодорожки и места, где можно арендовать двухколесный транспорт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Невском районе Ford не поделил дорогу с велосипедистом и сбил его.