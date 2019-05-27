В Невском районе Ford не поделил дорогу с велосипедистом и сбил его

О дорожно-транспортной аварии сообщают очевидцы утром 27 мая в соцсети.
Как сообщают свидетели дорожной аварии, инцидент произошел на пересечении Дальневосточной улицы и улицы Дыбенко в Невском районе Петербурга. Автомобиль двигался в крайней правовой полосе.
Судя по размещенной в группе “ДТП и ЧП. Петербург” фотографии, велосипедист также решил стать полноправным участником дорожного движения и был сбит.
“Форд сбил велосипедиста на перекрестке Дальневосточного и улицы Дыбенко”, — сообщают свидетели.
На место аварии прибыли сотрудники полиции. В данным момент составляется протокол. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе у клиники “Скандинавия” заминировали машину.