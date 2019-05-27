В Невском районе Ford не поделил дорогу с велосипедистом и сбил его

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Фото: https://vk.com/spb_today
На место аварии прибыли сотрудники полиции. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожно-транспортной аварии сообщают очевидцы утром 27 мая в соцсети.

Как сообщают свидетели дорожной аварии, инцидент произошел на пересечении Дальневосточной улицы и улицы Дыбенко в Невском районе Петербурга. Автомобиль двигался в крайней правовой полосе.

Судя по размещенной в группе “ДТП и ЧП. Петербург” фотографии, велосипедист также решил стать полноправным участником дорожного движения и был сбит.

“Форд сбил велосипедиста на перекрестке Дальневосточного и улицы Дыбенко”, — сообщают свидетели.

На место аварии прибыли сотрудники полиции. В данным момент составляется протокол. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе у клиники “Скандинавия” заминировали машину.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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