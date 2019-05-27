Очевидцы: В Приморском районе у клиники “Скандинавия” заминировали машину

Место происшествия оцепили сотрудники полиции.
Как сообщают сегодня утром очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, машину заминировали возле одного из домов на улице Ильюшина в Приморском районе Петербурга. Местные жители пишут, что заминированная машина припаркована возле клиники “Скандинавия”.
По словам очевидцев, место происшествия в данный момент оцепили сотрудники правоохранительных органов. На место вызвали спецслужбы.
“У клиники “Скандинавия” обнаружена “замированная” машина. Оцепили, ждут спецслужбы”, — пишут в соцсети.
Информации о том, кто мог заминировать легковой автомобиль, пока нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пальбу из пистолета по человеку на парковке ресторана “Юность” рассмотрели в суде.