Очевидцы: В Приморском районе у клиники “Скандинавия” заминировали машину

Информации о том, кто мог заминировать легковой автомобиль, пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Информации о том, кто мог заминировать легковой автомобиль, пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Место происшествия оцепили сотрудники полиции.

Как сообщают сегодня утром очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, машину заминировали возле одного из домов на улице Ильюшина в Приморском районе Петербурга. Местные жители пишут, что заминированная машина припаркована возле клиники “Скандинавия”.

По словам очевидцев, место происшествия в данный момент оцепили сотрудники правоохранительных органов. На место вызвали спецслужбы.

“У клиники “Скандинавия” обнаружена “замированная” машина. Оцепили, ждут спецслужбы”, — пишут в соцсети.

Информации о том, кто мог заминировать легковой автомобиль, пока нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

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