Пальбу из пистолета по человеку на парковке ресторана “Юность” рассмотрели в суде

Потерпевший сообщил суду, что претензий к подсудимому не имеет. Фото: https://pixabay.com

Потерпевший сообщил суду, что претензий к подсудимому не имеет. Фото: https://pixabay.com

Суд постановил, что злоумышленник стрелял с целью убийства.

Сегодня вынесли приговор в отношении Сергея Гречневкина, который обвинялся в совершении преступлений, который произошли еще в сентябре прошлого года. Об этом сегодня сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В судебном порядке было установлено, что подсудимый, находясь на парковке ресторана “Юность”, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно, с целью убийства Югая, произвел в него не менее 2 выстрелов. Злоумышленник стрелял в живот, но убить потерпевшего не смог. После происшествия подсудимый лично доставил раненного в больницу.

Также Гречневкин утверждал, что убивать Югая “ни в коем случае не хотел, целился в ноги, стрелял наотмашь, попадать не планировал”.

В машине подсудимый извинился перед потерпевшим, а после того, как доставил его в больницу, избавился от пистолета в поселке Шапки.

Потерпевший сообщил суду, что претензий к подсудимому не имеет, просил строго Гречневкина не наказывать.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 5 месяцев ИК особого режима.

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