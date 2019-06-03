Сбой работы в электронной системе МРЭО ГИБДД Петербурга был связан с техническими неполадками

Около 10:00 временно был приостановлен прием документов для проведения регистрационных действий. Фото: Фото: http://smolnarod.ru

Около 10:00 временно был приостановлен прием документов для проведения регистрационных действий. Фото: Фото: http://smolnarod.ru

Система была недоступна с 10:00 для горожан.

Как сообщают в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области на данный момент сбой устранили и все работает в обычном режиме.

Около 10:00 временно был приостановлен прием документов для проведения регистрационных действий в связи с оперативным устранением технических неполадок в работе электронных систем в МРЭО ГИБДД Петербурга и Ленинградской области.

“В настоящее время функционирование регистрационно-экзаменационных подразделений возобновлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства”, — сообщили в сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня в Петербурге испытывать теплосети будут в четырех районах.