Сегодня в Петербурге испытывать теплосети будут в четырех районах

До 1 сентября2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источник. Фото: https://pixabay.com

До 1 сентября2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источник. Фото: https://pixabay.com

Испытания пройдут в Выборгском, Калининском, Кировском и Пушкинском районах.

В понедельник, 3 июня, сотрудники ГУП “ТЭК СПб” проведут плановые испытания в преддверии нового отопительного сезона. Так, в Выборгском районе испытания затронут внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных на Костромском проспекте 11 корпус 2, Онежском проезде, 5.

В Калининском районе будут проверят распределительные тепловые сети от котельной к зданиям Финский переулок, дома 4,6,8; улице Академика Лебедева, дома 17,19,21; улице Боткинская, дома 4,6, а также к зданиям: улица Комсомола, дома с 41 по 51; Финский переулок, дома 7,9; улица Академика Лебедева, дома с 7 по 15.

В Кировском районе испытания затронут улицы Маршала Говорова, Балтийскую, переулок Молодежный и улицу Розенштейна.

В Пушкинском районе будут испытаны теплосети в зоне прилегающей застройки в Новокондакопшино около дома 67. Также проверка пройдет на улицах Берёзовая, Садовая, Просвещения, северная граница парка Мариенталь, Госпитальная улица, улица Первого Мая.

До 1 сентября2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов.

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