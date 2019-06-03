Петербургский парламент хочет провести Рождественскую ярмарку на Конюшенной площади

Местом проведения Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге предлагают сделать Конюшенную площадь или территорию от Малой Садовой до «Манежки».

В понедельник, 3 июня на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству рассматривался вопрос о месте проведения предстоящей ярмарки в городе на Неве.

Сообщается, что по данному вопросу с докладом высказался вице-губернатор Северной столицы, представители различных комитетов правительства, работники в сфере торговли, общественники и активисты.

Известно, что народными избранниками, например, было предложено устроить ярмарку зимой на Конюшенной площади. Также поступило предложение о том, что для данных целей возможно использование территории между Малой Садовой улицей и Манежной площадью.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году.