В Петербурге впервые за много лет сократят рост тарифов ЖКХ с 1 июля

В Северной столице удалось сократить рост тарифов вместо изначальных 5% всего до 0,5%.

О благоприятных для местных жителей новостях сообщили на плановом совещании при участии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По данным властей, изначально в Северной столице ожидался прирост тарифов ЖКХ на 4-5% с 1 июля текущего года. Однако в настоящее время сообщается, что темпы роста не преодолеют порога и в 0,5%.

Сам Александр Беглов заявил, что благодаря проверке и тщательной работе над расходами монополистов в сфере ЖКХ удалось добиться таких небольших цифр в темпе роста тарифов, то есть, сократить их почти на 4%.

— Мы должны следить за эффективностью расходов организаций (монополисты ЖКХ, прим.ред.). Не перекладывать непрофильные расходы на плечи населения. Это наш первый шаг, — прокомментировал текущее состояние дел Беглов.

Известно, что на совещании глава города на Неве также рассказал о предстоящей работе в сфере потребления газа. Он отметил, что сейчас в правительстве рассматривается вопрос о снижении его минимального норматива. Такая мера может снизить темп роста тарифов для горожан на 20%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.