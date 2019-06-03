Фестивали цветов и духовых оркестров ограничат движение автомобилистов в центре Петербурга

Автомобилистов Петербурга ждет сложный конец недели: на ряде улиц в разное время будет действовать ограничение движения для транспортных средств.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры города в Северной столице перекроют дороги для авто из-за предстоящего фестивалей цветов и духовых оркестров.

Сообщается, что уже с 00:00 7 июня до 23 часов 13 июня движение транспорта ограничат по Перинной линии.

Также автомобилям нельзя будет ездить 11 июня с 15:30 до 21:30 по Думской улице.

Ограничено передвижение ТС 12 июня по данным ведомства будет: — с 8 до 22 часов по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади; — с 11 до 15 часов по улице Ломоносова от Думской до Садовой улицы; — с полудня до 15 часов по Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта; — с 13:50 до 15:30 поэтапно по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади.

Сложности с парковкой автомобилей возникнут на Перинной линии с 8 часов 5 июня до полуночи 6 июня, на проезде от Певческого моста до Дворцовой площади с 22 часов 9 июня до 23 часов 13 июня, на Думской с 22 часов 9 июня до 15 часов 12 июня.

Также машину не припарковать с 22 часов 10 июня до 11 часов 12 июня на улице Ломоносова от Думской улицы до Садовой улицы и с 22 часов 10 июня до полудня 12 июня на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Побеспокойтесь о составлении маршрута заранее.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.