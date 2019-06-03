Фестивали цветов и духовых оркестров ограничат движение автомобилистов в центре Петербурга

Составьте маршрут движения заранее. Фото: pixabay
Составьте маршрут движения заранее. Фото: pixabay

Автомобилистов Петербурга ждет сложный конец недели: на ряде улиц в разное время будет действовать ограничение движения для транспортных средств.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры города в Северной столице перекроют дороги для авто из-за предстоящего фестивалей цветов и духовых оркестров.

Сообщается, что уже с 00:00 7 июня до 23 часов 13 июня движение транспорта ограничат по Перинной линии.

Также автомобилям нельзя будет ездить 11 июня с 15:30 до 21:30 по Думской улице.

Ограничено передвижение ТС 12 июня по данным ведомства будет: — с 8 до 22 часов по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади; — с 11 до 15 часов по улице Ломоносова от Думской до Садовой улицы; — с полудня до 15 часов по Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта; — с 13:50 до 15:30 поэтапно по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади.

Сложности с парковкой автомобилей возникнут на Перинной линии с 8 часов 5 июня до полуночи 6 июня, на проезде от Певческого моста до Дворцовой площади с 22 часов 9 июня до 23 часов 13 июня, на Думской с 22 часов 9 июня до 15 часов 12 июня.

Также машину не припарковать с 22 часов 10 июня до 11 часов 12 июня на улице Ломоносова от Думской улицы до Садовой улицы и с 22 часов 10 июня до полудня 12 июня на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Побеспокойтесь о составлении маршрута заранее.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
дворцовая площадь Думская улица невский проспект ограничение движения перинная линия петербург питер садовая улица фестиваль цветов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти открыли физкультурно-реабилитационный центр для ...
“АвтоВАЗ” назвал цену и старт продаж Lada Granta Cross
Росстандарт: в России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов
Фестивали цветов и духовых оркестров ограничат движение автомобилистов в ...
Женщины рекламировали казино на Новочеркасском с помощью СМС
В Петербурге впервые за много лет сократят рост тарифов ЖКХ с 1 июля
Tinder обязали раскрывать спецслужбам данные о пользователях
В Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан