«Во все тяжкие» по-питерски: в Ленобласти мужчине дали 15 лет за изготовление наркотиков на чердаке

По мотивам "Во все тяжкие" открыл нарко-лабораторию у себя дома. Фото: pixabay

По мотивам "Во все тяжкие" открыл нарко-лабораторию у себя дома. Фото: pixabay

Суд признал виновным гражданина, обвиняемого в изготовлении наркотиков на собственном чердаке.

В Ленинградской области вынесли приговор обвиняемому в подпольном изготовлении наркотических веществ.

Сообщается, что Ленинградский областной суд в понедельник, 3 июня признал виновным мужчину, который производил запрещенные вещества в Тосненском районе.

По материалам дела известно, что с февраля по август прошлого года местный житель, приобретя различные ингредиенты, аппаратуру и склянки, создал на своём чердаке настоящую нарколабораторию. За все время химик-вне закона успел произвести на своем мини-нарко-предприятии порядка семь килограммов наркотиков.

Сообщается также, что молодой человек увлекается химическими экспериментами в области противозаконных веществ не в первый раз. Еще в 2010 году он также был сужден за подпольное производство наркотических веществ. Освободившись, житель Ленобласти вновь вернулся к кустарным экспериментам.

В этот раз рецидивисту назначили наказание в виде 15,6 лет «строгача».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.