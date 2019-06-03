«Во все тяжкие» по-питерски: в Ленобласти мужчине дали 15 лет за изготовление наркотиков на чердаке

По мотивам
По мотивам "Во все тяжкие" открыл нарко-лабораторию у себя дома. Фото: pixabay

Суд признал виновным гражданина, обвиняемого в изготовлении наркотиков на собственном чердаке.

В Ленинградской области вынесли приговор обвиняемому в подпольном изготовлении наркотических веществ.

Сообщается, что Ленинградский областной суд в понедельник, 3 июня признал виновным мужчину, который производил запрещенные вещества в Тосненском районе.

По материалам дела известно, что с февраля по август прошлого года местный житель, приобретя различные ингредиенты, аппаратуру и склянки, создал на своём чердаке настоящую нарколабораторию. За все время химик-вне закона успел произвести на своем мини-нарко-предприятии порядка семь килограммов наркотиков.

Сообщается также, что молодой человек увлекается химическими экспериментами в области противозаконных веществ не в первый раз. Еще в 2010 году он также был сужден за подпольное производство наркотических веществ. Освободившись, житель Ленобласти вновь вернулся к кустарным экспериментам.

В этот раз рецидивисту назначили наказание в виде 15,6 лет «строгача».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
ленобласть наркотики петербург питер Тосненский район тосно
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть вводит льготы для пенсионеров по платежам за уборку мусора
«Во все тяжкие» по-питерски: в Ленобласти мужчине дали 15 лет за ...
Кадровый конкурс Смольного собрал свыше 3000 заявок
В Минкульте вместе с Запашным обсудили будущее цирков с животными
В Ленобласти открыли физкультурно-реабилитационный центр для ...
“АвтоВАЗ” назвал цену и старт продаж Lada Granta Cross
Росстандарт: в России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов
Фестивали цветов и духовых оркестров ограничат движение автомобилистов в ...