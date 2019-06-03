«Метагазете» грозит суд за генеральский мат

Главного редактора «Метагазеты» Александра Сологуба штрафуют за прикрытый звездочками мат в одной из статей издания. СМИ процитировало двух генералов-силовиков. Роскомнадзора решил, что всем ясно значение слов «скрытое за звездочками».

В статье, за которую редактора оштрафовали, приводились слова двух генералов произнесенные в зале суда. Эта речь также была отражена в протоколе судебного заседания. «Технически, мата в статье не было, ведь он был прикрыт звездочками «, — уверен Сологуб.

Однако сотрудники Роскомнадзора считают иначе. Они заявили, что с выявленных в ходе мониторинга нарушениях сделаны скриншоты, ведомством произведена лингвистическая экспертиза, а все материалы отправлены в суд.

«Я поддерживаю запрет на мат в СМИ. Но все должно иметь разумные пределы. По моему глубокому убеждению, в данном случае — это ограничение свободы слова, — прокомментировал данную ситуацию главный редактор «Метагазеты».

Известно, что редактору уже пришла повестка в суд, однако, о размере штрафа пока не сообщается.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роскомнадзор объяснил, почему родители не должны выкладывать фото детей в соцсети.