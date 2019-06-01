Роскомнадзор объяснил, почему родители не должны выкладывать фото детей в соцсети

Ребенок имеет право на конфиденциальность. Фото: Pixabay
Ребенок имеет право на конфиденциальность. Фото: Pixabay

Специалисты уверены, что от этого больше вреда, чем пользы.

Об этом ведомство решило напомнить в День защиты детей. Эксперты считают, что выкладывать снимки своего ребенка неправильно, ведь когда он повзрослеет, он увидит их в интернете и ему, возможно, будет неприятно. Также есть вероятность, что домашняя фотосессия младенца может быть «разбросана по Сети», а натыкаться на свои детские снимки на страницах незнакомых людей – тоже не самое приятное, что может быть.

«Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно»,

— говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Роскомнадзор напомнил, что фотографии могут использоваться против ребенка – так, одноклассники могут их найти и начать травить вашего сына или дочку. Также безобидные снимки могут привлечь внимание педофилов. Ведомство просит родителей помнить, что дети имеют право на конфиденциальность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россияне составили список самых фотографируемых мест в мире.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Роскомнадзор снимки соцсети
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