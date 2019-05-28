Россияне составили список самых фотографируемых мест в мире

К сожалению, в него не попала ни одна достопримечательность Санкт-Петербурга.

О самых популярных и фотогеничных местах в мире рассказал Skyscanner, который проводил опрос среди своих пользователей. Россияне активнее всего голосовали за Эйфелеву башню. Ей отдали свое предпочтение 18% людей. Второе место в рейтинге заняла Каппадокия – это скалистая местность в Турции известная своими полетами воздушных шаров. Кто-то любит на них кататься, а кто-то фотографироваться на их фоне – вторых оказалось 15% опрошенных. Тройку лидеров замкнул Колизей – 13% россиян считают, что именно он является самой фотографируемой достопримечательностью.

На четвертом месте оказалась Москва и ее Красная площадь – ее выбрали 12% людей. Немного по популярности Красной площади уступили Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне.

Ранее в Gazet.SPb сообщалось, что в преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения.