Застройщики сворачиваются: спрос на жилье в Мурино упал

Почти все жилые дома в Мурино уже построены и застройщики понемногу покидают рынок. Перед властями встает непростой вопрос — как развивать территорию города дальше — мнения разнятся.

Жилая застройка

Территория Мурино – лидер среди покупателей, рассказала в ходе заседания Комитета ЛО ТПП по градостроительству и девелопменту 3 июня заместитель ООО Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. Однако сейчас спрос на недвижимость в Мурино упал. Основной пик пришелся на 2014 год, пояснила Ольга Трошева, тогда спрос двигался даже к миллиону и был на уровне 870 тыс. кв.м. В 2015 году уровень был также сопоставим.

Сейчас же то жилье, которое согласно плану освоения территории Мурино должно быть сдано до 2030 года, как второй этап, уже практически построено. Поэтому, как отметила Ольга Трошева, ввиду вымывания предложения и снижения активности застройщиков, временно снизился и спрос на квартиры в Мурино. В 2017-2018 годах он упал всего до 500-600 тыс. кв.м. Да и в 2019 году остается не выше этого уровня. Но всё же,отметила Ольга Трошева, перспективы жилой застройки у Мурино и примыкающих к нему территорий есть. Спрос на них будет также поддержан.

Социальная застройка

Генеральный директор Rocket Group Борис Латкин считает: из-за того, что строительство в Мурино идет опережающими темпами, все застройщики уйдут уже через три года. Поэтому нужно смотреть на перспективы, а именно, считает он, создавать новые рабочие места. Например, как заметил Борис Латкин, фабрики — это прошлый век. Многие работают из дома – поэтому нужно развивать интернет-инфраструктуру. Кроме того, развивать социальную инфраструктуру – где-то строят временные детские сады, в Мурино это тоже можно сделать, потому что население быстро растет. «Сейчас люди — это основной потенциал», — отметил Борис Латкин.

Коммерческая застройка

По-другому на проблему застройки Мурино смотрит начальник департамента инвестиционной политики Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Наталья Гершун. Она рассказала, что в приоритете у области сейчас коммерческая застройка. И пояснила, что губернатор одобрил проект по развитию коммерческой недвижимости в Мурино. Это, по мнению Натальи Гершун, снимет напряжение в агломерационной зоне. «Мы предполагаем размещение коммерческой недвижимости, совмещенной в торговыми центрами. И с другой стороны, ведем переговоры с девелоперами и инвесторами, которые готовы вложиться в это». По мнению Натальи Гершун, коммерческая недвижимость, в том числе торговые центры, позволит создать новые рабочие места в Мурино.

Проблема рабочих мест пока не решается

Но как отметил в ходе заседания генеральный директор Rocket Group Борис Латкин, количество рабочих мест в населенном пункте, создаваемом за счет коммерции – это всего 7%. То есть от 40 тыс. трудоспособного населения, проживающего в Мурино.

В ответ на это начальник отдела архитектуры и землеустройства Администрации МО «Муринское городское поселение» Ольга Буник пояснила, что 10 тыс. рабочих мест муринцам может дать промышленная зона, площадью 31 га. Также есть общественно-деловая зона площадью 96 и 72 га.

Нужны спортивные объекты и парки

Плотность застройки очень большая отметил и.о. главы Администрации МО «Муринское городское поселение» Валерий Гаркавый. Дома высокие, а первые этажи отданы под магазины, то есть имеют коммерческую направленность. И это хорошо, кому-то это нравится, отметил Валерий Гаркавый. «Мне лично обидно, когда Мурино называют гетто», – заметил он и предположил, что , скорее всего, «гетто» придумали сами застройщики из-за конкуренции.

Что касается застройки, рассказал Валерий Гаркавый, то бизнес должен открывать не магазины, а библиотеки, молодежные клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее в этом роде. Также Мурино не хватает зелени — на это часто жалуются жители, заметил он.

Впрочем, с тем, что в Мурино мало зелени и с тем, что парковые зоны нужно развивать, согласились все спикеры.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что население Мурино посчитают до конца 2019 года.